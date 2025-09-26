WBO¡ÝAP²¦¼Ô¡¦±§ÄÅÌÚ2²óTKO¾¡¤Á¤ÇV2¡¡¥µ¥¦¥¸»²Àï°ÕÍß¡Ö¤½¤³¤Ç¾¡¤Æ¤ÐÀ¤³¦¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¶á¤Å¤¯¡×
¡¡¡þWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á10²óÀï¡¡²¦¼Ô¡¦±§ÄÅÌÚ½¨¡ÔTKO2²ó54ÉÃ¡Õ¡¡Æ±µé6°Ì¥¦¥£¡¼¥é¡¦¥ß¥«¥à¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡WBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î±§ÄÅÌÚ½¨¡Ê31¡á¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤¬Æ±µé6°Ì¥¦¥£¡¼¥é¡¦¥ß¥«¥à¡Ê28¡á¥¿¥¤¡Ë¤ò2²óTKO¤Ç²¼¤·¡¢WBO¡½AP²¦ºÂ2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¾å²¼¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¡¢¼ê¿ô¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤Ê¤ê¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¡£Â³¤¯2²ó¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤Ê±¦¥¯¥í¥¹¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥Î¡¼¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦¡£°µÅÝÅª¤Êº¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¡¢12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤é¤¬»²Àï¤¹¤ëÂç·¿¶½¹Ô¤Ø¤Î»²Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÏÈ¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÎÊ¹¤¤¤¿¡×¤ÈµÕ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ë¤È¡ÖÆ±¤¸³¬µé¤Îº£±Ê¡Ê¸×²í¡Ë·¯¤â½Ð¤ë¤·°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£ËÍ¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤·¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¾¡¤Æ¤ÐÀ¤³¦¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ÎÀ¤³¦Ä©Àï¤ØÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à·è¾¡¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¾Â¥±¥ó¡Ê20¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤È¥Þ¥Ï¥ó¥Ï¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ì¡¼¥ë¥¿¥¤¡Ê24¡áÃæ¹ñ¡Ë¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£