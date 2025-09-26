映画「愚か者の身分」（１０月２４日公開、永田琴監督）に出演する俳優の北村匠海、林裕太、綾野剛が韓国・釜山で開催中の第３０回釜山国際映画祭の最優秀俳優賞を受賞したと２６日、発表された。

小説家・西尾潤氏の同名小説が原作。闇バイトに手を染めるタクヤ（北村）とマモル（林）。兄貴分の梶谷（綾野）の手を借り、闇社会から逃亡する３日間を描く。

３人を代表し、林が現地入り。授賞式に参加し、スピーチもした。「選択肢のない人が愚かなのか、それとも選択肢を確保しないその環境が、世の中が愚かなのか。ただ、この映画において最も大切なことは、生きようとすることは決して愚かな選択肢ではないことです。たとえ大きな夢や、何か大きな意義を見いださなくても、自分を支えてくれる誰かがいるなら、ここに生きる意味は大いにあるということだと僕は思っています。それを教えてくれたのがこの映画であり、今日来られなかった北村匠海さん、綾野剛さんです」。「今日この特別な瞬間を、この特別な感情を、日本に帰って３人で分かち合いたいなと思います」と受賞を喜んだ。