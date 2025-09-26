◆パ・リーグ 楽天３―４ソフトバンク（２６日・楽天モバイル）

楽天の先発・古謝樹投手は５回まで無失点投球も、６回の先頭打者に安打を許したところで降板。毎回走者を出しながら粘りの投球を見せていたが、「あそこまでいったら何とか６回を投げきりたかった」と悔しがった。後続が逆転を許し、今季７勝目はお預けとなった。

この一戦で９試合連続先発と、シーズン中盤からローテーションの一角を担ってきた。「早川さんとか前半戦にしっかり投げていた人が抜けて自分が投げるようになったとき、勝ち以前にまずチームに貢献することを考えて、イニングをしっかり投げてリリーフの負担をなくすことが大事」と、長いイニングを投げることを重視しての登板だったがそれもかなわず。これでシーズン１０４イニングとなり、目標としていた１００イニングを突破も、喜びはなかった。順当にいけばあと１度先発の機会がある。「次の登板があれば、悔いのないような投球をしてシーズンを終わりたいなと思っています」と、救援陣を助けるような投球で今季を締めくくると誓った。