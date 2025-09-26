STARTO ENTERTAINMENT（Legal）のXが更新され、台湾ライブで偽造書類を所持した日本人が現地警察に連行されたことを報告。さらに、ファンに向けて注意喚起を行いました。

【写真を見る】中島健人の台湾ライブで「日本人来場者が偽造した現地の公的書類（居留証）を所持」 STARTO社「重大な犯罪行為」と注意喚起





Xで「当社契約タレント中島健人が出演した『KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI "N /bias”凱』（2025年9月14日、Zepp New Taipei）の会場において、日本人来場者が偽造した現地の公的書類（居留証）を所持していたことが発覚し現地警察に連行されるという事案が確認されました。」と、報告。

続けて、「公文書を偽造する行為は、各国・地域の刑罰法規により処罰対象とされている重大な犯罪行為です。」と、注意喚起するとともに、「本件は台湾の法律に基づき罪に問われており、現地報道でも大きく取り上げられました。」と、状況を知らせました。

また、ファンに向けて、「このような違法行為は、タレントやファン全体に深い失望を与えるだけでなく、行為者本人の人生に取り返しのつかない深刻な影響を及ぼします。加えて、そのような違法行為が海外で行われた場合には、今後の海外公演開催の妨げになる可能性があるばかりか、国際的な信用問題にまで発展しかねず、断じて許されるものではありません。」と、呼びかけました。

再度、ファンに対して、「ご自身の将来とタレントの活動を守るために、ルールやマナーを守りながら、引き続き温かいご声援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。」と、記しました。









【担当：芸能情報ステーション】