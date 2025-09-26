動画総再生回数32億回超えを誇る『Spookiz（スプーキッズ）』、新シーズンを予告するティザー第2弾が公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

世界で人気のキャラクターアニメーションコンテンツ『Spookiz』の新シーズンが10月17日にスタート。このたび約5年ぶりとなる新シーズンのティザー映像第2弾が公開された。

■キョンシーのKongkongとゾンビのZiziが熊に襲われる!?

『Spookiz』は、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数619万人（9月25日現在）、総再生回数32億回超え（9月25日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。

セリフのない非言語かつ1～3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパなど世界中で絶大な人気を誇っている。

今回公開されたティザー映像では、森のなかで大きなクマに襲われるキョンシーのKongkongとゾンビのZiziが映し出される。過去のシーズンで日常を過ごした学校とは違う未知の舞台・日本で無事生還することはできるのか？ 本編の公開をぜひ楽しみに待とう。

■関連リンク

『Spookiz』公式YouTube

『Spookiz』 OFFICIAL SITE

https://spookizworld.com/