◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト11-1広島(26日、神宮球場)

快勝したヤクルトの高津臣吾監督がゲームを振り返りました。

ヤクルトは初回に1点を先制すると、3回には打者一巡の猛攻で一挙6得点。投げてはアビラ投手が6回1失点と試合を作るとリリーフ陣は無失点リレーで試合を締め、広島を投打で圧倒しました。

高津監督は試合後、「全体的に攻撃も投げる方もいいゲームだった」とコメント。

2安打2打点の活躍を見せた山田哲人選手については「しっかり振れている感じがする。どっしりした感じが最近は見えてきていて、強く振ってもブレない」と状態が上向きであると語りました。

この日は欠場が続いていた村上宗隆選手が代打で4試合ぶりの出場。「本人は『スタートから行きたい』と言っていたが、こちらから『今日は1打席にしておけ』と」代打出場に至った経緯を明かしました。次戦以降については「(当日の)状態を確認してからになるが、ほぼ出られると思う」との見立てを示しています。

ホーム・神宮球場での今季は残り2試合。高津監督は「(ファンの皆さんに)楽しんでいただけるように。なかなか僕は楽しめないですけど、できるだけ楽しみたい」とコメントして締めくくりました。