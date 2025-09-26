JRAは26日、第104回凱旋門賞（フランスG1、10月5日、パリロンシャン芝2400メートル）の出走予定馬18頭（26日時点の想定）を発表した。

凱旋門賞最多8勝トレーナーのアンドレ・ファーブル師（79）の管理馬は昨年凱旋門賞で1番人気4着のソジー（牡4、父シーザスターズ）、アーク（凱旋門賞）トライアルデーの7日にニエル賞を制したクアリフィカー（牡3、父ロペデヴェガ）が想定メンバーに入っている。

日本からディープインパクトが参戦した06年は3着ハリケーンラン、7着シロッコを合わせた3頭出しでレイルリンクが勝利。87年トランポリーノの厩舎初勝利後、レイルリンク以外に92年スーボティカ、94年カーネギー、97年パントレセレブル、98年サガミックス、05年ハリケーンラン、19年ヴァルトガイストが勝利を収めている。地元の名門厩舎が6年ぶり9度目Vを目指す。

出走予定馬18頭（国は調教国）は以下の通り。

アヴァンチュール （牝4＝仏フェルラン）

アルマカム （牡4＝英ウォーカー）

アロヒアリイ （牡3＝田中博）

エストレンジ （牝4＝英オメーラ）

カルパナ （牝4＝英ボールディング）

キジサナ （牝5＝仏グラファール）

クアリフィカー （牡3＝仏ファーブル）

クロワデュノール （牡3＝斉藤崇）

ゲゾラ （牝3＝仏グラファール）

ジアヴェロット （牡6＝英ボッティ）

ソジー （牡4＝仏ファーブル）

ダリズ （牡3＝仏グラファール）

ビザンチンドリーム（牡4＝坂 口）

ホワイトバーチ （牡5＝愛マーフィー）

ミニーホーク （牝3＝愛A・オブライエン）

ルファール （牡3＝仏JC・ルジェ）

ロスアンゼルス （牡4＝愛A・オブライエン）

ワール （牝3＝愛A・オブライエン）