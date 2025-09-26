¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢ÎÓÍµÂÀ¡¢°½Ìî¹ä£³¿Í¤Ç³ø»³±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¼õ¾Þ
Âè30²ó³ø»³±Ç²èº×¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬26Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¡Ê±ÊÅÄ¶×´ÆÆÄ¡¢10·î24Æü¸ø³«¡Ë¤Ë¼ç±é¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë°½Ìî¹ä¡Ê43¡ËÎÓÍµÂÀ¡Ê24¡Ë¤¬¡¢3¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆºÇÍ¥½¨ÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ËÌÂ¼¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë3¿Í¤Ç¼è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä´¶·ã¤·¤¿¡£°½Ìî¤â¡Ö3¿Í¤Ç1¿Í¤Î´¶¾ð¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¡¢ÎÓ¤â¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤Îºî¤Ã¤¿±Ç²è¤¬³ø»³¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¾Î»¿¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¤Ï¡¢ºî²È¡¦À¾Èø½á»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¡£ËÌÂ¼¤ÏSNS¤Ç½÷À¤òÁõ¤¤¡¢¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤ÃË¤¿¤Á¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡È¸ÍÀÒÇäÇã¡É¤Ç²Ô¤°¥¿¥¯¥ä¡¢°½Ìî¤Ï¥¿¥¯¥ä¤ò¡È¡È°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤ËÍ¶¤¤¸ÍÀÒÇäÇã¤Î»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤¿·»µ®ÅªÂ¸ºß¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤Î±¿¤Ó²°¡¦³áÃ«¡¢ÎÓ¤ÏÊ£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ç²ÈÂ²¤Î°¦¤òÃÎ¤é¤º¤Ë°é¤Á¡¢¥¿¥¯¥ä¤È¶¦¤Ë°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¥Þ¥â¥ë¤ò±é¤¸¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Ï¡¢18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢Æ±ÍÍ¡¢ÎÓ¤¬3¿Í¤òÂåÉ½¤·¤Æ»²²Ã¡£ËÌÂ¼¡¢°½Ìî¤ÏÅìµþ¤ÇÎÓ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÌÂ¼¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¢°½Ìî¤Ï¡Ö¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿ÃË¤È¡¢¸÷¤òÄü¤á¤¿ÃË¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸÷¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ëÃË¤Î¥Þ¥â¥ëÌò¤ò¤ä¤Ã¤¿ÍµÂÀ¤¯¤ó¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âµ±¤«¤·¤¤¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶»¤Ë¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö²¿¤è¤ê¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎÓ¤Ï±ÊÅÄ¶×´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤È¿¹°æÍÔ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢²ÖÂ«¤È¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÁªÂò»è¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¶ò¤«¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÁªÂò»è¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¤¤½¤Î´Ä¶¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬¶ò¤«¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¶ò¤«¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤È¤¨Âç¤¤ÊÌ´¤ä¡¢²¿¤«Âç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò¸«¤¤¤À¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÃ¯¤«¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤ËÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Æü¡¢Íè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¡¢°½Ìî¹ä¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ËÌÂ¼¤È°½Ìî¤Ë´¶¼Õ¡£¡Öº£Æü¤Î¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¤ò¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ3¿Í¤ÇÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤é»ý»²¤·¡¢¤ª¼é¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÂ¼¤È°½Ìî¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿¤òÈäÏª¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×¤Ï¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡Öº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ÖÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼½¸ÃÄ¡ÖTHE SEVEN¡×¤¬¡¢½é¤Î·à¾ìºîÉÊ¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¡£¡È3Æü´Ö¡É¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡¢3¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥È¥ê¥Ã¥¯´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉÏº¤¡¢À¤³¦¤Ë¿¯¿©¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¡¢°Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿¼Ê¥¡Ê¤·¤ó¤¨¤ó¡Ë¤Ê¤É¼Ò²ñÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤â¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£