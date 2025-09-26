『まもるクンは呪われてしまった！2（仮）』開発決定 グレフ×シティコネクションによる共同開発プロジェクト
本日26日に開催された音楽イベント『まものろKAI！ 〜まもるクンは呪われてしまった！〜 リリース記念パーティー「YO-KAI Disco Fever」』にて、新作ゲーム『まもるクンは呪われてしまった！2（仮）』の開発決定が発表された。
【写真】発売中の『まものろKAI！』キービジュアル
発売中のシューティングゲーム『まものろKAI！ 〜まもるクンは呪われてしまった！〜』は、アーケードゲームや家庭用ゲーム機向けに発売された“呪い呪われシューティング”『まもるクンは呪われてしまった！』の移植版。本日26日には東京都・パームス秋葉原で本作のリリースを記念した音楽イベントが行われ、コンポーザーの安井洋介氏らがDJとして出演した。
同イベントにて、シリーズ最新作『まもるクンは呪われてしまった！2（仮）』の開発がサプライズ発表。『まもるクンは呪われてしまった！』を手掛けたグレフ×シティコネクションによる共同開発プロジェクトとなる。
今後の情報は、シティコネクションの公式エックスなどで告知されるとのことだ。
