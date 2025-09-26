¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ÄËº¨¤ÎÇÔÀï¤Ç¶ì¸À¡ÖºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤À¤é¤±¤¸¤ã¾¡¤Æ¤ëÌõ¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤¬£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë£´¡½£µ¤ÇÀËÇÔ¡££²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï£³¡¦£µ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢£²°ÌÃ¥¼è¤Ï±ó¤Î¤¤¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¾å¤²¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢¼êÄË¤¤¥ß¥¹¤«¤é¾¡ÇÔ¤Ï·è¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦»³ºê¤Ïà¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þá¤Î£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþÁê¼ê¤Ê¤¬¤é½øÈ×¤«¤é¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢£³²ó£´¼ºÅÀ£Ë£Ï¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÇÀþ¤Ï£±¡½£´¤Î£µ²ó¤ËÀô¸ý¤ÎÅ¬»þÂÇ¡¢²¬ËÜ¤Î£²¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£·²ó¤Ë¤Ï£µÈÖ¼ê¡¦ÃæÀî¤¬Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»³ËÜ¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òÊáµå¤·¤¿±¦Íã¡¦¥ª¥³¥¨¤¬°Á÷µå¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤ËÆóÁö¤¬ËÜÎÝÀ¸´Ô¡£¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡£´¡½£µ¤Î£¹²ó¤Ë¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤êµÕÅ¾¤Îµ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂåÂÇ¡¦ÁýÅÄÂç¤Îµ¾ÂÇ¼ºÇÔ¤Ê¤É¸åÂ³¤¬Â³¤«¤ºÌµÆÀÅÀ¡£ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤ÇÄËº¨¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤À¤é¤±¤¸¤ã¡¢¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡×¤ÈÅÙ½Å¤Ê¤ë¥ß¥¹¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤È¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¿µ½Å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¡¢¿µ½Å¤«¤ÄÂçÃÀ¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÂçÃÀ¤µ¤Ë¡Ë·ç¤±¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£³ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤¿ÂÇÀþ¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿³Ê¹¥¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¢ÌÀÆü¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ëºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£