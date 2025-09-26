◆パ・リーグ 楽天３―４ソフトバンク（２６日・楽天モバイルパーク）

ソフトバンク・栗原陵矢内野手が「３番・三塁」で先発し、第４打席に決勝二塁打を放った。

近藤の適時三塁打で同点に追いついた７回、なおも１死三塁。西垣の初球を振り抜き、右翼線を破った。三塁走者・近藤が決勝のホームイン。「自分が打てるゾーンに来たら振ると決めていた。気持ちもめちゃくちゃ入ったし、おいしいところをいけてよかった」と笑顔を見せた。

自身は一気に三塁を狙ったが、楽天の中継プレーに阻まれ、間一髪でアウトに。「足遅すぎ、えぐいっすね（笑）。なんか変な空気になったっす、ベンチ。勝ち越しなのに変な空気になったので、走塁練習からしっかりとやりたい」と、自らへの“苦言”も忘れなかった。

チームは逆転勝ちで優勝へのマジックナンバーを１とし、２７日の西武戦（ベルーナドーム）に勝利すればリーグ２連覇が決まる。「本当にチームに迷惑をたくさんかけたし、出ている中でも成績を残せなかった時期が長かった。本当にいい準備をして、いい気持ちで臨めたら」と、小久保監督の胴上げだけをイメージした。