¡ÚÀ¾Éð¡Û£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¡¡À¾¸ý´ÆÆÄ¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¿§¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð£µ¡½£¸ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£²£¶Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤¬´°Á´¤Ë¾ÃÌÇ¡£À¾¸ý´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö»Ä¤ê£·»î¹ç¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£½é²ó¤Ë¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤òÀè¼è¡£¤À¤¬¡¢£²²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£³²ó¤Ë¤Ï£µ°ÂÂÇ£±»Íµå¤Ç£³ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ìµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£±²óÌÜ¤¬ÆâÍÆÅª¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙÅê¤²¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤áÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦¼Ä¸¶¶ÁÅê¼ê¤Ï¡¢£²²ó£±¡¿£³¤ò£¸°ÂÂÇ£³Ã¥»°¿¶£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢µå¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢»Ä¤ê£·»î¹ç¤òÀï¤¦Í½Äê¡£¡Ö£±¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤¿Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¿§¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¡£¾¡Éé¤Î£²Ç¯ÌÜ¤Ø¡¢Àï¤¤¤Ï´û¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£