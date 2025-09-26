◆パ・リーグ 楽天３―４ソフトバンク（２６日・楽天モバイル）

ソフトバンクは、逆転で楽天を制して連覇への優勝マジックを「１」とした。先発・上沢は立ち上がりに苦しみ、２回まで３失点も３回以降は尻上がりに追加点を与えず。打線は６回、柳町が自己最多５号２ランで１点差に詰め寄り、７回無死一塁から近藤が中堅フェンス直撃の適時三塁打。直後、栗原が初球を捉えて適時二塁打で勝ち越しに成功した。１点リードとなった８回は松本裕が無失点でつなぎ、９回は杉山が締めくくってリーグ最多タイの２９セーブ目。上沢は、日本ハム時代の２１年に並ぶ１２勝目を手にした。

小久保裕紀監督の試合後の一問一答は以下。

―上沢投手が粘った

「４回１アウト二、三塁。あそこで取られていたら一方的になったかもしれない。３点でいってくれて（６回に反撃２ランの柳町）達のホームランで雰囲気が変わった」

―柳町選手はキャリアハイの５号

「そうなの。５本で最多。恥ずかしいこと言わんといて。もっと上を目指してほしい。外野手ですから」

―栗原選手が決勝二塁打。勝負強い

「あの流れで行け行けで初球をいった。長く休んでいたので『９月しっかりやってくれ』と言ったらやってくれています」

―上沢投手の７回の投球について

「逆転してもらって、絶対に点をやらないという投球。８回は松本いくだろうと思って振り絞っていた」

―マジック１

「もちろん、もちろん。あと１勝です」