黒より“沼る”かも！【しまむら】穿くだけで秋っぽ♡「ブラウン色スカート」

トレンドが続くブラウンは、この秋も注目を集める主役級カラー。プチプラの宝庫【しまむら】でも、大人コーデに使いやすそうなブラウンアイテムが続々と登場しています。今回はそのなかでも、大人っぽくフェミニンな着こなしが叶う「スカート」にフォーカスしました。おしゃれなインフルエンサーさんによる、リアルコーディネートとともにお届けします。

ウエストのウェーブラインが優雅なナロースカート

【しまむら】「ウェーブナロースカート」\2,189（税込）

ウエストのウェーブデザインがエレガントな雰囲気を与えるナロースカート。こっくりした深みのあるブラウンカラーも相まって、シックで上品に着こなせるアイテムに。ウエスト周りにはタックが入っており、ウエストラインがきれいに出る美シルエット。スカート中央の切り替えがさりげなく縦のラインを強調し、穿くだけで細見えを狙えるのも嬉しいポイントです。

ブラウン色スカートを淡色コーデの引き締めカラーに

ブラウンカラーのナロースカートに、表面感のあるトップスとシアーシャツを合わせたフェミニンな着こなし。トップスとコントラストのある配色なのでスカートのウエストデザインが引き立ち、しゃれ見えを叶えてくれそう。シューズはヌーディーカラーのボリュームサンダルを投入。足元をすっきり見せつつ、シアーシャツで上半身に抜け感を演出し、今っぽいバランスに仕上げます。

洗練されたすっきりシルエットのナロースカート

【しまむら】「ナロースカート」\1,089（税込）

「ブラウンアイテムに沼り中」というインフルエンサーの@mguu__mさんが選んだのは、こちらのシンプルなナロースカート。すとんとした落ち感のあるラインが上品な印象です。シンプルなデザインで合わせやすいこともあり、飽きがこず幅広い着こなしを楽しめそう。「生地は薄めだから今着ても暑くない」とのことで、さらりと快適な穿き心地が叶いそうです。

ブラウンのグラデーションで秋らしく

ブラウンカラーのスカートに合わせて、同系色の半袖ジャケットをオン。インナーは白のカットソーとベージュのキャミソールトップスをレイヤードして、奥行きのあるグラデーションコーデに。スカートがすっきりしたデザインなので、トップスを重ね着してもごちゃっとした印象にならず、品良くまとまっています。洗練されたデザインのサンダルとバッグは黒で統一し、全身を引き締めます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@__koko.o様

@mguu__m様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S