キャスター・辛坊治郎氏（69）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、大阪・関西万博に「19回目」の訪問をしたと報告した。

辛坊氏は「19回目の万博なう」とし「前回9月19日、過去最高に混んだ日に来たが、今日は間違いなくそれ以上に混んでいる。予約制で上限が限られている筈だが、日中帰る人が少なく、会場内に滞留してる人の数が多い印象。今日から毎日花火が始まった影響だろう。東ゲート入場は午後3時、待ち時間なしだった」と報告。

また、人でごった返している大屋根リングの模様もアップ。「確実に今日は総計24万人オーバー。花火終了までこんな感じが続く。入場制限してなきゃ絶対50万人は行くね」と予測していた。

そして「まとめ」とし「3時入場。セルビア館レストランに直行。『1時間待ち』と言われたが15分で注文完了。大屋根に上がるエスカレーター10分待ち。6時35分の花火の後リングを少し歩く間に下りのエスカレーター待ちなしに。一気に空いたリング下を移動してモナコ館待ちなし。ドローン終わりで地下鉄スムーズに乗車」と、流れを伝えていた。