いま「サッカー界で最も優れたドリブラー」5名

よりシステマティックに、よりアスリート的になってきている現代のサッカー。名監督マルセロ・ビエルサも「楽しさが薄れている」と話しており、予想を裏切るようなプレーが見られることは以前より少なくなった。

しかしながら、その中でも世界には驚くべき才能をピッチで表現できるドリブラーがいる。今回は『Give Me Sport』から「サッカー界で最も優れたドリブラー」のTOP5をご紹介する。

5位：ウスマヌ・デンベレ

クラブ：PSG

国籍：フランス

バルセロナでプレーしていたとき、あのチャビ・エルナンデスが彼のドリブルを高く評価した。リオネル・メッシやロナウジーニョとともにプレーしてきた男が「私のキャリアの中でもほとんど見たことがないクオリティだ」と言うのだから、デンベレの技術がどれほど素晴らしいかは明らかだ。

彼の魅力は、何と言ってもその予測不可能性にある。サッカー史上でも稀に見る両足の使い手であり、左右どちらに仕掛けてくるか、相手には全く読めない。さらに、そのシュート精度も高く、決定的なチャンスを確実にものにしてきた。

4位：ヴィニシウス・ジュニオール

クラブ：レアル・マドリー

国籍：ブラジル

2024年2月に行われたレアル・マドリーとジローナの試合で、ヴィニシウス・ジュニオールは密かに珍しい記録を成し遂げたという。

彼は対面したディフェンダーのヤン・コウトを何度もドリブルで抜き去り、1対1で6回も勝利を収めた。これはレアル・マドリーの歴史の中でも最多記録だったという。

4-0で敗戦後、涙を流すジローナのヤン・コウトを慰めたのはヴィニシウスだった。世界屈指のドリブラーは、対戦相手へのリスペクトを欠かさない振る舞いでも話題となった。

3位：ジャマル・ムシアラ

クラブ：バイエルン・ミュンヘン

国籍：ドイツ

ジャマル・ムシアラのプレーは、すべてが流れるようにスムーズだ。まるでウナギが泳ぐように滑らかな動きでピッチを駆け巡り、常に周囲を観察しながら、仲間とのコンビネーションを作り出す。

狭い迷路を駆け抜けるように前線へと走り込み、ボールを受けてはゴールへと迫る。そして、見事なターンで次々と相手を置き去りにする。

バイエルンの天才は、「僕は技巧的なことはしない。最初のタッチと加速、そしてただ運ぶだけだ」と語り、不必要なリスクは冒さないという。これほどシンプルなドリブラーは、他にほとんどいない。

2位：ライアン・シェルキ

クラブ：マンチェスター・シティ

国籍：フランス

この夏マンチェスター・シティへ移籍した22歳のライアン・シェルキは、間違いなく世界最高のドリブラーの一人だ。

低い重心と卓越したテクニックを誇り、ボールを持てばあらゆる対戦相手を翻弄し、味方に多くのチャンスを生み出すことができる。

経験豊富なジョゼップ・グアルディオラ監督からも高く評価される彼は、現在、太ももの怪我で長期離脱中だが、すでに開幕からの2試合でその実力を証明した。ファンは11月の復帰を待ち望んでいることだろう。

1位：フヴィチャ・クヴァラツヘリア

クラブ：PSG

国籍：ジョージア

ナポリでわずか2試合プレーしただけで、同クラブの伝説であるディエゴ・マラドーナと比較されたクヴァラツヘリア。ジョージア出身の彼には「クヴァラドーナ」という渾名も付けられた。

尽きることがないようにも思えるほどの豊富な技を持つ彼は、間違いなく現在のサッカーにおいてトップクラスのドリブラーである。

セリエAでは数多くのディフェンダーを翻弄し、昨季はフランスリーグのPSGで主力に。チャンピオンズリーグを制覇したチームの中で重要なピースの一つとなった。

