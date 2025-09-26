お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）の妻で芸能事務所「タイタン」の太田光代社長（60）が26日放送の日本テレビ系「行列のできる法律相談所」（後9・00）に出演。離婚用のマンションを購入していることを告白して、スタジオを驚かせた。

番組の史上最強弁護士軍団に相談したいとしてVTRが放送された。そこで「私の中では、もう無理だっていう…精神的苦痛を35年間与え続けられてきた私。合算するといくらぐらい（慰謝料を）取れるんですか?って」と限界を迎えていることを伝えた。

夫への不満を語っている過去のテレビ出演の映像が流れ、テロップでは「一見ネタのようにみえるが…今回は本気です!」として。光代社長が不満に思っていることが紹介された。

それは「理解できない無駄使い」と「行くよ行くよ詐欺」だとした。無駄使いについては、転売された100万円の線香を購入するなど、金銭感覚が「かなりおかしい。ちょっとどころじゃない」とバッサリ。

行くよ詐欺については、2人で旅行を計画も当日にドタキャン。これまでに計4回もドタキャンされているとした。番組が夫・光に妻への不満について聞いており、「いつも苦労をかけてごめん。今度温泉でも行こう」と猛反省しているコメントが伝えられるも「行かない」とワイプ越しに突っぱねた。

そして「結婚して35年。我慢し続けました。私は離婚できますか?そして、これまでの数々の苦労に対して慰謝料いくらもらえますか?」とVTRが締められた。だが、弁護士軍団の4人全員が「離婚できない」とされた。この結果に光代社長は苦笑い。弁護士から「別居期間を設ける」と伝えられると「ずっと前に離婚する用にマンションがある」と告白して、スタジオを驚かせた。