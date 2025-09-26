櫻坂46四期生、新曲センターは山川宇衣 前作とは一味違うMV公開
【モデルプレス＝2025/09/26】櫻坂46の四期生による新曲『Alter ego』（オルターイゴ）のMUSIC VIDEOが櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELにてプレミア公開された。センターが明らかになった。
【写真】櫻坂46、公式SNSでの謎投稿
監督は『僕は僕を好きになれない』、『Nothing special』、そして12thシングル表題曲『Make or Break』を手掛けたG2 Yuki Tsujimoto氏が務めた。また、MUSIC VIDEOの公開を以って、今作のセンターを務めるのは山川宇衣であることも解禁となった。
清純な白を基調とした衣装を身にまといながら、かわいらしく、時に力強く踊る姿は、前作『死んだふり』とは一味違った彼女たちの魅力を表現している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46、公式SNSでの謎投稿
◆櫻坂46四期生、新曲センターは山川宇衣
監督は『僕は僕を好きになれない』、『Nothing special』、そして12thシングル表題曲『Make or Break』を手掛けたG2 Yuki Tsujimoto氏が務めた。また、MUSIC VIDEOの公開を以って、今作のセンターを務めるのは山川宇衣であることも解禁となった。
清純な白を基調とした衣装を身にまといながら、かわいらしく、時に力強く踊る姿は、前作『死んだふり』とは一味違った彼女たちの魅力を表現している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】