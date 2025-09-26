¡Ú³ÚÅ·¡Ûº£µ¨£²£¹ÅÙÌÜ¥Þ¥ë¥Á¡õ·ãÁöÀ¸´Ô¤Î½¡»³ÎÝ¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¡£¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Ï£´ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·£³¡½£´¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£²£¶Æü¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡£·ÈÖ¡¦Í··â¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿³ÚÅ·¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¤¬£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤Ç¡¢£¹·î£²£°Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë°ÊÍè¡¢º£µ¨£²£¹ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼¡¤ËÀ¸¤«¤»¤¿¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨£±£°£·°ÂÂÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿·¿Í¤Ç¤Ï£³ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤£²£°£²£°Ç¯¤Î¾®¿¼ÅÄ¤Î£±£°£¹°ÂÂÇ¤Ë¤¢¤È£²ËÜ¡¢Æ±¤¸¤¯£²ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤£²£°£°£·Ç¯¤ÎÅÏÊÕÄ¾¤Î£±£±£°ËÜ¤Ë¤¢¤È£³ËÜ¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£ÁöÎÝ¤Ç¤â»°ÎÝÁö¼Ô¤È¤·¤Æ£²²ó£±»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÃæÅç¤Îº¸Èô¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢ºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤¬¤éÆ¬¤«¤é³ê¤ê¹þ¤ß£³ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£¡Ö´Ö°ìÈ±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ¬¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥»¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ç£´ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬½éÂÎ¸³¤Î¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤À¤¬¡Ö»î¤¹¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¤«¡£Á°Æü¤«¤é¤Î½àÈ÷¤ò¹Í¤¨¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³Á´¤Æ¤òÎÈ¤Ë¤·¤ÆÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££±ÇÔ¤Ç¤â¤¹¤ì¤Ð£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë£²£·Æü¤«¤é¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£³Ï¢Àï¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¤ÎÈ¿·â¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£