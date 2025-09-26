８月に現役引退を発表したプロボクシングの前ＷＢＣ世界ミニマム級王者・重岡優大さん（２８）が２６日、後楽園ホールを訪れ、現役時代に所属していたワタナベジムの選手たちを応援。熊本市中央区の水前寺駅近くでオープン予定のカフェ「Ｓｈｉｎｏｎｏｍｅ ｃａｆｅ」の準備に奮闘していることを報告した。

優大さんは、５月の世界戦後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け故郷・熊本県内の病院でリハビリ中の前ＩＢＦ世界同級王者の弟・銀次朗さん（２５）をサポートするため、８月１３日に現役引退を表明していた。

久々に試合を生観戦した優大さんは「血が騒いだっすね、正直。（同階級の試合を見て）今でも勝てそうだな」と笑顔で拳をさすった。

「僕も会いたかったんですよ、ワタナベジムというかボクシング関係者の人たちに。誰にも会わずに、すっと（熊本に）帰ったじゃないですか。これからもう一生会わないとか、寂しいじゃないですか」

今回は、都内で行われたコーヒー業者向けのイベントに合わせて上京。「もう昨日と今日で、焙煎機とエスプレッソマシンとグラインダーと、どこから豆を卸すか会社ももう決まりました」という。

カフェオープンは、「『ここに行けば銀次朗に会える！』そんな場所を作ります」との思いで決断した。「銀が来年１月か２月に退院って決まっているので、それまでにはオープンして僕が慣れておかないと」。近く内装工事に取りかかる予定で、現在はカフェのオープン時間やメニューなどの詳細を詰めているという。

優大さんはプロボクサーになった当初、大手コーヒーチェーン店でアルバイトをした経験もある。「引退したらカフェをやるって決めていたんで、もう５年ぐらい毎朝、ハンドドリップし続けてるんですよ。コーヒーの表情もちょっと見えるようになってきている」と明かした。「銀に会いたい方も来てくれると思うんですけど、そういう人たちに頼らないようにしたいですね。やっぱり近所の人たちからも愛されなきゃいけないし」。近隣の会社などにも、直々に営業に出向く考えだ。

優大さんは報道陣に「今の銀を見て欲しい」と、声かけに反応して手足を動かす銀次朗さんの現在の姿も見せた。「１週間たてば想像できないところまで回復するし、なんか見てないところで相当リハビリ頑張ってるんですよ」

「銀の夢をもう決めたんで。コーヒーの焙煎の仕事をあいつにやらせようと思っています。とりあえず俺がしっかり覚えて、銀が退院して俺が教えれば、やれるかなって思います」と優大さん。「なんか見えてきたでしょ。もうほんとに真っ暗になって、どん底まで行ったけど、カフェができるにつれて、少しずつ明るくなってきた。なんか夜が明けてきた感じがします」と目を輝かせた。