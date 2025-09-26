“スルメイカフィーバー”不漁続きから一転、水揚げ好調 クロマグロも豊漁…厄介者に？
今年はサンマが豊漁ですが、実はスルメイカも各地で豊漁になっています。スルメイカは近年、不漁が続いていたのですが、おもわぬ豊漁になり、漁獲枠を拡大する動きもでています。
■記録的な不漁が一転“スルメイカフィーバー”に
産地直送で旬のにぎりがウリのすし店の大将は、変化に気づいていました。普段、スルメイカは北海道産を使っているそうですが、26日は…
淳ちゃん寿司 地引淳大将
「最近、福島産・福島沖でイカがかなりとれている話を聞いて、最近、福島産（スルメイカ）を使っている。お値段も2〜3割安く仕入れられる」
今、大量に福島で水揚げされているというスルメイカ。仕入れ値も安く、北海道産と比べて味の違いもほとんどないといいます。
客
「おいしいです。歯ごたえ系」
――福島でスルメイカがとれることは？
淳ちゃん寿司 地引淳大将
「とれるはとれるけど、今年は異常にとれてる」
スルメイカは今年、記録的な不漁となっていました。名産地・北海道函館の初水揚げはわずか数匹で、初競りも中止となる事態になっていました。
しかし今月に入ってから、状況は一転。函館市場の取扱量は好調となり、青森や福島など太平洋側でスルメイカが豊漁。水産庁が漁獲枠を急きょ拡大する異例の事態になったのです。
まさに、“スルメイカフィーバー”です。
■関東でも「イカのパニック」 豊漁の理由は？
関東の海でもスルメイカは豊漁だといいます。
茨城県の鮮魚店を訪ねると、スルメイカ7〜8杯でなんと500円。「大漁のため助けてください」と書いてありました。
店主に話を聞きました。
――茨城の海で何が起こっている？
井戸道丸漁業 原口昂大代表取締役
「イカのパニックが起きている」
近くの漁港では、スルメイカが連日、大漁です。
井戸道丸漁業 原口昂大代表取締役
「きのう、約5トン5400kgとか。普段、揚がる時で200〜300kg」
――全然違う
井戸道丸漁業 原口昂大代表取締役
「全然違う。大漁なんですよね。うれしい悲鳴。処理するのも大変なので、多くのお客さんに食べてもらって」
近くの店でも、新鮮なスルメイカをその場で提供していました。
客
「肝の濃厚さも感じられて最高」
「ここ数年高かったです」
「豊漁にとれるんですね」
豊漁の理由について、専門家に聞きました。
水産業に詳しい近畿大学・有路昌彦教授
「一番考えられる要因は、黒潮の大蛇行が終了している状況。海流の流れ方・交わり方がスルメイカにとって都合のいい環境に」
■「海のダイヤ」も異例の豊漁 “厄介者”の一面も
海流の変化によるものとみられる異変は、マグロの王様「クロマグロ」にも起きています。“海のダイヤ”ともいわれる高級魚ですが、こちらも、各地で異例の豊漁になっているのです。
新潟の佐渡市では一時、水揚げ量が例年の80倍ほどに急増。京都でも120キロ前後の大型を中心に、1日60匹以上水揚げされるなど。
漁業関係者（京都府）
「過去に例を見ない初めての経験」
まさに、とれすぎ状態。そのクロマグロはスルメイカが大好きで、イカにとって今、“厄介者”になっている一面もあるのです。
実際、イカ漁師は…
イカ漁師（山形・酒田港）
「マグロがすごくて。これほどマグロで被害を受けた年はない」
イカが仕掛けごとマグロに食いちぎられる被害が相次いだといいます。異例の豊漁は、いつまで続くのでしょうか。