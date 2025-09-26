２６日のＮＨＫ「あさイチ」には、連続テレビ小説「あんぱん」のヒロイン・今田美桜がゲスト出演した。

「あんぱん」の最終回が終わり、次期「ばけばけ」の予告を挟むと、画面にはニコニコの今田が登場。朝ドラ終盤では晩年のヒロインを演じており、一気に若返ったかのような印象を与えた。髪形もヒロインから一転、前髪を下ろした姿で新鮮。抜群の透明感に視聴者も息をのんだ。

「あさイチ」の公式インスタグラムは、鈴木奈穂子アナの視点で「今日はヒロイン今田美桜さんと『あんぱん』の最終回を見ました！朝ドラ最終回の日にヒロインがゲストで出演されるのは、あさイチ史上初だそう。最終回の名残惜しい気持ちと、おつかれさまでしたの晴れやかな気持ちが混ざり合った、すごく素敵なスタジオの雰囲気でした」とつづっている。

ネットも騒然。Ｘでは「あさイチに出てた今田美桜ちゃん前髪ありｖｅｒが今までの印象はなんだったの？ってくらい美少女＆どタイプすぎて昼過ぎでもかんわええ♡♡ってなってる」「ほんとどの角度から見ても可愛い」「今田美桜ちゃんが毎秒信じられないくらい可愛くて、華丸さんと大吉さんの孫を見るような優しい目もかわいい」「朝ドラから急に若返った」「今田美桜ちゃんの笑顔はホントキラキラしてて可愛い」などの声が並んだ。