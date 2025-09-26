◇セ・リーグ 巨人4―5DeNA（2025年9月26日 横浜）

巨人の阿部慎之助監督（46）は「細かいミスだらけじゃ、勝てるわけないよね。こうなっちゃうよね、やっぱね」と嘆くしかなかった。

すでに自力2位は21日に消滅しているものの、最後の望みをつなぐため2連勝を誓って乗り込んだ敵地・横浜での直接対決2連戦。

だが、その初戦で相手を上回る11安打を打ちながらも1点差負けを喫し、ついにDeNAに3.5ゲーム差と突き放された。

4―4で迎えた7回に右翼・オコエの悪送球で与えた1点が相手の決勝点。1点を追う9回には無死一、二塁と同点機を築いたが、代打・増田大がまたも送りバントを決めることができなかった。

「まあ、こういう細かいミスだらけじゃ、勝てるわけないよね。こうなっちゃうよね、やっぱね」

初回に先制してもらった先発右腕・山崎がその裏に2失点してあっという間に逆転を許し、2回にも2失点して今季最短の3回4失点KO。

「凄い慎重にいってるのは分かるんだけどね。もうちょい、慎重かつ大胆さみたいなね、ちょっと欠けてたかなと思いますね」と山崎について語った阿部監督。

1―4から5回に岡本の15号2ランで一度は同点としたが、「そうだね。まあ、それでも勝てなければ意味ないからね。あしたですね」と悔しそうだった。

巨人は27日に敗戦もしくは引き分けでも4年ぶりとなる3位が確定し、DeNAと対戦するクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージの本拠開催権を失う。