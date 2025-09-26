肌にやさしい♡KIREILABOの新作タイツ＆レギンスで秋冬を快適に

グンゼのレディスブランド「KIREILABO（キレイラボ）」から、肌に寄り添う新作レッグウェアが登場しました。スキンタッチ加工によるしっとり柔らかな肌ざわりや、締めつけを軽減する独自設計で、毎日快適にはける工夫が満載。秋冬に欠かせないタイツやレギンスを、肌がよろこぶスキンウェア仕様で展開します。

肌がよろこぶスキンタッチ加工

今回の新作には、グンゼ独自の「スキンタッチ加工」が採用されています。保湿成分を配合したオリジナル加工により、しっとりと柔らかな肌ざわりを実現。

デイリーにはもちろん、乾燥が気になる季節にもやさしく肌を包み込みます。

ウエストもレッグ部も快適仕様

ウエスト部分には、締めつけ感を軽減する「シングルウエルト設計」を採用。生地を一枚で編み上げることで、肌あたりのやさしさを追求しました。

さらに、レッグ部分にはマイクロファイバー糸を使用し、外側も内側もしっとりなめらか。65デニール相当で、パンツの下にはいても着ぶくれしにくいのも嬉しいポイントです♪

新作ラインナップ紹介

タイツ 65デニール



価格：990円

サイズ：M-L／L-LL（カラー：ブラック（026）／ピュアベージュ（372））

レギンス 10分丈 65デニール



価格：990円

サイズ：M-L／L-LL（カラー：ブラック（026）／ピュアベージュ（372））

秋冬をもっと心地よく♡

「KIREILABO」の新作タイツ＆レギンスは、保湿加工や独自設計で肌へのやさしさを追求したアイテム。

乾燥や締めつけのストレスを感じることなく、心地よくはき続けられます。全国の量販店や公式通販で購入可能なので、毎日のスタイルに取り入れて、秋冬のファッションを快適に楽しんでみませんか？