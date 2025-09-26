妙高市で26日朝、散歩をしていた90代の男性がクマに襲われ、顔や太ももにケガをしました。また、県はクマのエサとなるブナの実が「この秋は凶作」と発表。すでに人里での出没が相次いでいて警戒を呼びかけています。



警察によりますと26日午前5時半ごろ、妙高市上馬場の市道で90代の男性がクマに襲われました。顔と右足の太ももにケガをし救急搬送されましたが命に別条はありません。家族によりますと当時男性は1人で散歩をしていて、クマ鈴をつけていたといいます。





〈近くに住む人〉「クマにやられたという人は一度も(聞いたこと)なかった。怖いです」今年度7件目となる県内でのクマによる人身被害。県は26日、クマのエサとなるブナの実がこの秋「凶作」だという調査結果を発表しました。これから冬眠に向けてエサを求めて人里に出没する可能性が高いといいます。長岡市の栃尾地域。今年度は113件、目撃情報があり、昨年の同じ時期と比べて70件増加しています。（リポート）「けさはこちらの交差点でクマ2頭が目撃されました。坂を下ったすぐ先には小学校も見えます」ことしは市街地でも相次ぐ出没。9月15日には40代男性が自宅敷地内でクマに襲われ、ケガをしました。長岡市は栃尾支所にクマ出没警戒対策本部を設置。26日、1回目の会議が開かれ、今後の対応について協議しました。〈長岡市 鳥獣被害対策課 酒井億 課長〉「長岡市内の出没状況は県内でも1・2を争う出没状況で憂慮しています。そのなかでも栃尾地域が突出した状況ということで、被害防止のために全力を尽くして取り組みたい」県はクマのエサとなる生ゴミ、不要なカキやクリを適切に処分するなど対策を呼びかけています。