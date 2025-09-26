¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÁé¤»¤ë¤È¡Ä¡×à¿©À¸³èÊÑ¹¹¢ª10¥¥í¸ºÎÌáÊó¹ð¤«¤é3¥«·î¡Ä21ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤é¤¹¤Ã¤«¤ê¡Ä¡×¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤â¤ê¤â¤ê¤´ÈÓ¤«¤é¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤é¡Ä
¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ËSNS¤Ç¸ºÎÌÊó¹ð¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢21ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íè·î12Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏËÜÅÄË¾·ë¡£
¡¡ÎÃ¤·¤²¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î°ª¤ï¤«¤Ê±é¤¸¤ë±©ÂôÍ³±§¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÈøÉö¼î±é¤¸¤ëÂçºê¿¿±û¤ÎËå¡¦Âçºêè½ÄÅÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖË¾·ë¤Á¤ã¤ó¡¢Áé¤»¤¿¡©¡×¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÁé¤»¤ë¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬¡Ä¡×¡ÖÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¹¥¤¡×¡ÖåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë´Ñ¤¿¤é¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ËÜÅÄ¤Ï6·î1Æü¤ËSNS¤Ç¡Ö¿©À¸³è¤¬¡¢¤â¤ê¤â¤ê¤´ÈÓ¤«¤é¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÎ¤¬10kg·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£