女子中学生に現金を渡す約束をして淫らな行為をした疑いなどで、新潟市の中学校教師の男が逮捕されました。警察は余罪があるとみて調べています。

児童買春などの疑いで逮捕・送検されたのは、新潟市の公立中学校に勤務する教師・中村岳容疑者（36）です。



中村容疑者は今年2月、東京・中野区のホテルで、SNSで知り合った中学3年の女子生徒に現金を渡す約束をして淫らな行為をし、その様子を撮影した疑いがもたれています。





調べに対して、「仕事上のストレスがあった」と容疑を認めているという中村容疑者。6月にも高校に進学した同じ女子生徒と同様の行為を行ったと見られていますが、実はこの6月に…【新潟市教委員会学校人事課 山本郁雄 課長】「過去に未成年の女性に金銭を渡してわいせつな行為をしたことがあったという旨の報告があった。そこから学校のほうには勤務せずに、ここに至った」新潟市教育委員会は会見でこう明かした上で、今後は再発防止に向け、教師への指導を行うほか、中村容疑者の勤務していた学校では生徒へのカウンセリング体制を整備していく考えです。中村容疑者のスマホからはほかの少女の性的な動画などが複数見つかっていて、警察は余罪があるとみて調べを進めています。