兵庫県三田市の「コメはまずい」などと不適切な発言をした新潟県上越市の中川幹太市長に対する不信任決議案が9月26日市議会に提出されましたが、否決されました。ただ、不信任決議案の提出は去年に続き2回目で、中川市長は「重く受け止める」と話しています。



上越市議会の9月定例会は9月26日が最終日。ここで提出されたのが…



【上越市議会 上野公悦 議員】

「中川幹太市長は市政に責任を負う市長としての資質に決定的に欠けることを示している。したがって、上越市議会は中川幹太市長を信任できない」





中川幹太市長への不信任決議案です。これは、相次ぐ不適切発言により去年も不信任決議案が出され、再発防止を誓ったにも関わらず、今年7月に再び兵庫県三田市の「コメはまずい」などと発言。三田市をはじめ、多くの抗議が寄せられる事態となったことから提出されたものです。【決議案に賛成 平良木哲也 議員】「中川市長に対する不信任議案の提案は昨年に続いて2回目。2度にわたって出さざるを得ないという事態はただごとではない」【決議案に反対 橋本洋一 議員】「市民生活に影響を及ぼす補正予算など全議案の採決が行われないまま閉会となってしまう可能性がある。市政の空白を生むことは許されない」不審任決議案への賛成・反対の意見が出されたあと、行われた採決では…【上越市議会 渡邉隆 議長】「賛成10票・反対22票。以上の通り、賛成は所定の数に達しません。よって中川幹太市長に対する不信任決議案は否決された」不信任決議案は否決されたものの、市民などに向け改めて謝罪した中川市長。【上越市 中川幹太 市長】「再び不信任決議案が提出されたことについては大変重く受け止めている。二度とこのような発言がないように気をつけていかなければいけないと思っている」任期最後の議会で2度目となる不信任決議案を出された中川市長。今度は10月の市長選で市民の審判を仰ぐことになります。