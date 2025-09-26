9月26日早朝、新潟県妙高市で散歩中の90代男性がクマに襲われケガをしました。男性は自力で自宅に戻り、助けを求めたということです。

【リポート】
「現場には、クマのエサとなる柿などが落ちています」

木に柿やクリがなり、実り豊かな秋を感じさせる妙高市上馬場。その市道で午前5時半ごろ、散歩していた90代の男性がクマに襲われました。

その後、自力で自宅に戻り、家族に助けを求めたという男性。

【被害者の妻】
「『どうしたの？』と聞いたら『クマにやられちゃった』と言ったので、びっくりしちゃって」

自宅の玄関には血のついた男性の洋服やさらには…

【リポート】
「被害者のつけていたクマ鈴には血痕が残っています」

【被害者の妻】
「後ろから、こういうふうにやられたので」

差していた傘は襲われた際に裂けてしまっていました。

男性もクマに引っかかれ顔や足にケガをして病院に運ばれましたが、命に別条はないということです。

この日は雨が降っていたため、いつもの散歩ルートではなく、近道を通ったという男性。クマ鈴を持っていくなど対策はしていたものの、これまでこの地域では…

【被害者の妻】
「誰もきょうまでクマの姿を見たことがなかった」

男性がクマに襲われた現場は住宅と近いことから警察と妙高市が周辺の住民に警戒を呼びかけています。