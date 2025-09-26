ドル円のピボットは１４９．７２円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（22:00現在）
ドル円
現値149.60 高値149.96 安値149.59
150.21 ハイブレイク
150.09 抵抗2
149.84 抵抗1
149.72 ピボット
149.47 支持1
149.35 支持2
149.10 ローブレイク
ユーロ円
現値174.82 高値175.02 安値174.64
175.39 ハイブレイク
175.21 抵抗2
175.01 抵抗1
174.83 ピボット
174.63 支持1
174.45 支持2
174.25 ローブレイク
ポンド円
現値200.15 高値200.22 安値199.70
200.87 ハイブレイク
200.54 抵抗2
200.35 抵抗1
200.02 ピボット
199.83 支持1
199.50 支持2
199.31 ローブレイク
