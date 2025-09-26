劇場から5年。映画「もったいないキッチン」に描かれる日本の食品ロスとは

“もったいない”をたどる旅物語

2020年に公開された『もったいないキッチン』は、オーストリア出身の映画監督でフードアクティビストでもあるダーヴィド・グロスが、旅の相棒・ニキとともに各地の人々と一緒に料理を作って食べることで、食品ロスの問題を考える映画です。

“もったいない”という言葉は、仏教の思想に根ざした言葉で、無駄をなくすということだけでなく、命への畏敬が込められています。ところが現実には、日本の食品ロスは世界でもトップクラス。年間643万トンの食料が廃棄され、国民一人あたりに換算すると、毎日おにぎり1個分に相当する食べ物を捨てている計算になるのです。

ダーヴィドは日本各地でコンビニや一般家庭、料理人などさまざまな人たちと出会い、捨てられてしまうはずだった食材を救出。キッチンカーでおいしい料理に変身させる「もったいないキッチン」をオープンさせるのです。

コンビニの裏側に潜むロス

映画の序盤では、食品廃棄施設やコンビニの現場が紹介されます。

廃棄施設には形の悪い野菜や少し傷がついただけの果物、工場で作りすぎてしまった料理や賞味期限が近い商品など、まだ食べられるはずのものが大量に持ち込まれていました。

実際に捨てられたサラダを前にダーヴィドは「どこが悪いのだろう」と首をかしげます。

コンビニでは、本部からの発注システムがロスを生む要因になっていると指摘されます。納期に間に合わせるために発注前から調理を始めざるを得ず、結果として大量に廃棄食品が出てしまう。従業員たちも「もったいない」と思いながらも、ルール上は持ち帰れず、ただ廃棄するしかありません。

©UNITED PEOPLE

ダーヴィドはコンビニを運営する会社の役員に交渉し、廃棄される予定の食品の中から、消費期限内の豆腐や野菜を自己責任のもとにレスキュー。キッチンカーに持ち帰り、食材たちを豆腐ハンバーグに変身させました！

福岡で見た「ローカルフードサイクリング」

4週間にわたる「もったいないキッチン」旅の終盤、ダーヴィドとニキは福岡市で「ローカルフードサイクリング」の活動に参加します。これは家庭の生ごみを自転車で巡って収集し、コンポストで堆肥化。その堆肥で、野菜を育てる取り組みです。

ダーヴィドとニキはこの地でもったいないキッチンのイベントを開催することにして、一般の家庭を訪問し、廃棄する予定の食品がないかを尋ねます。

訪問した家庭の冷蔵庫には、賞味期限切れの納豆や買いすぎた餃子の皮、作ったものの家族に飽きられてしまった大葉味噌など、捨てられそうな食材がいくつも出てきました。

集めた食材をどう料理するか、クックパッドでレシピを検索。キャベツのアチャールや特製餃子がテーブルに並び、廃棄食材を提供した家族からは「とてもおいしい」と感動の声が飛び出しました。

この活動は食品ロス削減にとどまらず、地域の人びとをつなぐコミュニティ作りにもつながっていました。小さな工夫が集まることで、大きな循環が生まれていく姿は、映画の中でも特に印象に残ります。

食品ロス問題を考えるきっかけに

©Macky Kawana

『もったいないキッチン』は、食品ロスをめぐる現状を描くだけでなく、その解決に向けたさまざまな実践を見せてくれる映画です。

今年は映画の劇場公開から5年の節目。2025年の日本は引き続き食品ロス問題を抱えています。映画の中で描かれるメッセージを通じて、日常生活での食べ物への向き合い方について改めて考えてみてはいかがでしょうか。

メイン写真：©UNITED PEOPLE

【もったいないキッチン】



監督・脚本：ダーヴィド・グロス



出演: ダーヴィド・グロス、塚本 ニキ、井出 留美 他



プロデューサー：関根 健次



制作：ユナイテッドピープル



配給：ユナイテッドピープル



配給協力・宣伝：クレストインターナショナル



2020年/日本/日本語・英語・ドイツ語/16:9/95分



映画公式サイト：http://www.mottainai-kitchen.net/