水卜麻美アナ、本格的なミャクミャクコーデに反響「似合ってる」 ミャクミャク＆徳島えりかアナとの“3ショット”も
日本テレビの水卜麻美アナウンサーが26日、自身のインスタグラムを更新し、万博ミャクミャクコーデを披露した。
【写真】水卜麻美アナがミャクミャクコーデ 3ショットも
徳島えりかアナとともに大阪・関西万博を訪れたようで、「少し前のことになりますが、行ってきました!!」と写真を披露。
サングラス、Tシャツなど、本格的なミャクミャクコーデどなった。ミャクミャクとの“3ショット”も公開した。
ファンからは「似合ってる」「可愛すぎる」「ミトちゃん達 めちゃくちゃ楽しそうですね!!」など、多数のコメントが寄せられている。
