　日本テレビの水卜麻美アナウンサーが26日、自身のインスタグラムを更新し、万博ミャクミャクコーデを披露した。

【写真】水卜麻美アナがミャクミャクコーデ　3ショットも

　徳島えりかアナとともに大阪・関西万博を訪れたようで、「少し前のことになりますが、行ってきました!!」と写真を披露。

　サングラス、Tシャツなど、本格的なミャクミャクコーデどなった。ミャクミャクとの“3ショット”も公開した。

　ファンからは「似合ってる」「可愛すぎる」「ミトちゃん達 めちゃくちゃ楽しそうですね!!」など、多数のコメントが寄せられている。