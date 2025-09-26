元阪神の赤星憲広氏（49＝本紙評論家）が26日までに更新された元ソフトバンクの和田毅氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。日本ハムで今季苦しんだ選手について言及する場面があった。

26日の全試合終了時点でパ・リーグは、ソフトバンクが「M1」とリーグ連覇へ王手をかけた。終盤ソフトバンクを追い詰めたのは、2位の日本ハムだった。

赤星氏は「今年、相当期待してた選手がちょっと苦しんでる」と切り出した上で、「万波中正選手や清宮幸太郎選手」と実名も挙げた。

「やっぱり万波・清宮は日本ハムを背負わないといけない2人。でもちょっと物足りなさを感じてる。この2人が昨年以上の活躍をしていたらソフトバンクよりも上にいっていたと思う。でも2人は壁に当たっている」と分析した。

そしてクライマックスシリーズ（CS）に向けても2人の活躍がポイントになるという。「チームの流れを変えられる2人。清宮選手が打った時はチームの雰囲気もすごく変わるし、万波選手も同じ。クライマックスシリーズで2人が打つとチームにバンと勢いがつく。ソフトバンクからしたら絶対に抑えないといけない2人」と説明した。