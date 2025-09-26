Let’s Share Happy！ メロディックPOPバンド・COPESをご紹介！【バリサン#61】

【その他の画像・動画を元記事で見る】

今回は、何かを頑張っている人へ、日々戦う全ての人へ、背中を押してくれる応援ソングを歌う、東京発男女ツインボーカルメロディックPOPバンド・COPESをご紹介。

「COPES」メンバー

カメイナナコ（Gt. / Vo.）

しいなゆうき（Ba. / Vo.）

ちょた（Dr.）

■「バリサン」担当メモ

心躍る歌声と身体に直撃してくるキャッチーなサウンドがぶつかり合う彼らの音楽は音源だけでも十分にハートを持っていかれるが、真価が発揮されるのはやはりライブだ。

ステージに立つ彼らは、観客との距離を一瞬で縮め、ポジティブな空気を生み出す。

轟くギターに合わせて自然に拳が上がり、時にモッシュやダイブが起こるほどの盛り上がりを魅せる彼らの音楽は、聴くだけでなく“体験する”ことで初めて理解できる中毒性と解放感がある。

音と感情の渦に飛び込んだとき、きっとあなたも「また行きたい」と口にしているはず！

