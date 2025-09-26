Photo: ヤマダユウス型

9月19日、iPhone 17シリーズの発売直後から発生している「iPhone 17 Pro傷すぐつく問題」。Appleストアで展示されているiPhone 17 Proの背面が傷だらけだと、SNSに画像や動画が多数アップされ、注目を集めています。「Scratchgate（スクラッチゲート）」として新たね物議の的になるかと思われましたが……、Appleが公式見解を発表。

いわく、拭けばとれる！

ネタ元の9to5Macは、Appleに聞いた話として「拭けばとれる」と報道。これによれば、Appleストア展示品の傷は、店舗で使用されているMagSafeスタンドが原因。使用摩耗によって端末背面に直接あたるリングがギザギザっとなっており、これが擦れた跡がiPhone 17 Proに残っているといいます。ちなみに、この跡は跡であって傷ではないと。拭けばとれるそうです。

iPhone 17 Pro傷つく問題では、ハードウェア耐久テストで同じみのレビュワーもAppleと同意見（拭けばとれる）をポストしていました。

というわけで、拭けばとれるし、やればできる！

今日も1日がんばろっと。

Source: 9to5Mac