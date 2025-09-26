櫻坂46 四期生による新曲「Alter ego」のMV公開！センターを務めるのは山川宇衣
櫻坂46の四期生による新曲「Alter ego」のMVが、櫻坂46オフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開された。
■清純な白を貴重とした衣装でダンス
清純な白を基調とした衣装を身にまといながら、かわいらしく、ときに力強く踊る姿は、前作「死んだふり」とはひと味違った彼女たちの魅力を表現している。
監督は「僕は僕を好きになれない」「Nothing special」、そして12thシングルの表題曲「Make or Break」を手掛けたG2 Yuki Tsujimotoが務めた。また、MVの公開をもって、今作のセンターを務めるのは山川宇衣であることも明らかとなった。
なお、櫻坂46の四期生は11月に乃木坂46 六期生、日向坂46 五期生とともに『新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za』に挑む。
■リリース情報
2025.09.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Alter ego」
2025.10.29 ON SALE
SINGLE「Unhappy birthday構文」
■関連リンク
櫻坂46 OFFICIAL SITE
https://sakurazaka46.com