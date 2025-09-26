　26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円高の4万5150円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5354.99円に対しては204.99円安。出来高は4388枚となっている。

　TOPIX先物期近は3159.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.52ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45150　　　　　+100　　　　4388
日経225mini 　　　　　　 45150　　　　　+100　　　 81359
TOPIX先物 　　　　　　　3159.5　　　　　+6.5　　　　5863
JPX日経400先物　　　　　 28375　　　　　 +35　　　　 619
グロース指数先物　　　　　 754　　　　　　+3　　　　 221
東証REIT指数先物　　　　1926.5　　　　　-5.5　　　　　20

株探ニュース