日経225先物：26日22時＝100円高、4万5150円
26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比100円高の4万5150円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5354.99円に対しては204.99円安。出来高は4388枚となっている。
TOPIX先物期近は3159.5ポイントと前日比6.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は27.52ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45150 +100 4388
日経225mini 45150 +100 81359
TOPIX先物 3159.5 +6.5 5863
JPX日経400先物 28375 +35 619
グロース指数先物 754 +3 221
東証REIT指数先物 1926.5 -5.5 20
