大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が25日（木）、『Sweet Valentine’s FES』スペシャル招待企画を実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

このイベントは、2026年2月7日（土）と8日（日）にホームの岡崎中央総合公園総合体育館にて開催されるSVリーグ男子第13節 サントリーサンバーズ大阪戦に『サンキュー』にちなんで39名を招待するもの。（2月7日（土）に20名、2月8日（日）に19名）

これはシーズン前半戦に来場したファンへの感謝を形にした企画であり、対象になるのは公式ファンクラブ『BEE CLUB』プラチナ・ゴールド・シルバー・レギュラーBees会員で、かつSTINGS愛知ホームゲーム第2節（11月2日と3日）・4節（11月15日と16日）・7節（12月6日と7日）を対象に、合計3試合以上でチケット購入及び来場したファンに限られる。

特典内容としては、1階エンドA（最前列）のチケット1枚の提供、ウェルカムハイタッチ参加権・集合写真撮影権、さらには試合日程がバレンタインデーに近いということで選手から直接バレンタインのプレゼントのお渡しも。

申込期間は12月9日（火）～12月12日（金）で、申込フォームについては12月以降に改めて案内するとのこと。当落については、当選者の方へのみ、12月17日（水）までにファンクラブへの登録メールアドレス宛に通知がされる。

なお、当日はバレンタインデーにちなんでスイートなグルメFESも開催するとのことで、招待企画と共に今から期待が高まる。