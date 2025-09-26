40・50代こそ“グレー”が正解！【GU】1点投入で即シャレる♡「垢抜けコーデ」

シャレ見えするだけでなく、大人らしい落ち着き感を醸し出したい40・50代の着こなし。黒より軽やかで白よりシックなグレーなら、大人の装いに程よい抜け感をプラスできるはず。そこで今回は、着回しやすさも魅力のグレーに注目！【GU（ジーユー）】のグレートップスを使った、秋のお手本コーデを紹介します。

ふわふわキャミで季節感をアピール

【GU】「ブラフィールクロップドフェザーキャミソール」\1,990（税込）

毛足のあるフェザーニットが、ひと目で秋らしさを印象付ける主役キャミ。カップ付きなので下着要らずで着られるのが嬉しいポイントです。クロップド丈でトレンドを押さえつつ、グレーなら甘さを程よく中和できるのもGOOD。オーバーサイズのシャツやジャケットをさっと羽織るだけで、即シャレ見えしそうです。

モノトーンコーデに抜け感をプラス

【GU】「コットンスムースクルーネックT」\990（税込）

「なめらかできれいな表面感」（公式サイトより）のスムース素材で、1枚でもインナーでも活躍してくれそうな、優等生的存在のTシャツ。明るめのライトグレーが、重くなりがちなモノトーンコーデに抜け感をプラスしてくれます。バミューダパンツに合わせるコーデなら、上品さを保ちながらも遊び心たっぷりに仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M