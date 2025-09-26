スヌーピーコラボ出たッ！！【ファミマ】可愛さ200点♡「新作スイーツ・ドリンク」

PEANUTSコミック誕生75周年を記念した商品が【ファミリーマート】から発売！ スイーツやドリンクなどが、スヌーピーや仲間たちをモチーフにした愛らしいパッケージで登場しています。この記事では、4商品をピックアップしてご紹介。

スイーツ感120%！？「スヌーピー クッキー & クリームサンド」

「予想以上に美味しくてビックリ！」「ザクっと食感のクッキーが程よいアクセント」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが絶賛するのは「スヌーピー クッキー & クリームサンド」。スヌーピーが料理を運んでいるイラストが可愛くて、サンドイッチ売り場で目を引きそうです。クリーム好きさんは、ぜひ味わって！

おしゃれカフェタイムが叶う！？「チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」

チョコマーブル模様の生地で、チョコチップ入りバナナ風味クリームを巻いた「チャーリー・ブラウン チョコバナナロールケーキ」。カットしてお皿に盛れば贅沢感がUPしそうです。90年代のイラストを使用した画像のパッケージのほか、60年代のイラストを採用したパッケージもあるので、店舗で探してみて。

チョコ尽くし！ 食感も楽しい 「スヌーピー チョコケーキドーナツ」

チョコを練り込んだドーナツ生地をチョコレートでコーティングし、バター風味のクランチをトッピングした「スヌーピー チョコケーキドーナツ」。ドーナツはスヌーピーも大好きなスイーツ。スヌーピーがサングラスをかけた、クールなデザインのパッケージにも注目！

酸味と甘味の絶妙バランス「ルーシーのレモネード」

スヌーピーの友だち、ルーシーが描かれた「ルーシーのレモネード」。レモン果汁12%で、公式サイトによると「レモンの甘酸っぱさが癖になる味わい」とのこと。相性のいいハチミツ入りです。こちらは90年代のイラストを採用。スヌーピーがお困りごとをルーシーに相談しているのかも。

他には、スヌーピーデザインのマグカップに入った「スヌーピーマグ＆白桃ゼリー」も登場しています。パッケージのデザインにもこだわりが詰まっているので見逃さないで！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N