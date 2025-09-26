◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-4 巨人(26日、横浜スタジアム)

DeNAは巨人との1点差の攻防を制し、2位の座をめぐる直接対決の2連戦初戦に勝利しました。これで明日の勝利、もしくは引き分けで2位が確定することとなりました。

この日の先発は東克樹投手。初回2アウトから泉口友汰選手の3塁打を浴び、続く岡本和真選手の先制タイムリーを浴びます。

それでも打線が即座に反撃。対する巨人の先発・山粼伊織投手の前に連打などで無死満塁の好機をつかむと、押し出し四球と犠牲フライで逆転に成功します。さらに2回には、筒香嘉智選手の2点タイムリーで3点リードとしました。

しかし5回、逆転2位を狙う巨人打線の反撃を浴びます。先頭・キャベッジ選手から3塁打浴びると、続く泉口選手のタイムリーで2点差に迫られました。なおも続く無死1塁のピンチでは、岡本選手のライトポールギリギリへ飛び込む2ランを浴び、同点に追いつかれました。

それでも7回、巨人の5番手・中川皓太投手の前に無死1、2塁の好機をつかんだDeNA打線。山本祐大選手がライト方向へ打球を放つと、これに相手の悪送球が絡み、勝ち越しに成功しました。

その後はピンチを招くもリリーフ陣が粘投。要所を抑え得点を許さず、1点差の攻防を制しました。これでDeNA・巨人ともに残り4試合となり、ゲーム差は3.5となっています。