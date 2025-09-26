「ＤｅＮＡ５−４巨人」（２６日、横浜スタジアム）

巨人がＤｅＮＡとの直接対決の初戦を落とし、３連敗で借金２。２位・ＤｅＮＡとのゲーム差は３・５差に広がった。

巨人は初回２死三塁から岡本の左前適時打で先制。だが、先発・山崎が直後の初回１死満塁から山本に押し出し四球を与えるなど２失点で逆転を許すと、続く二回も筒香の左前への２点適時打を浴び、今季最短の３回４失点でＫＯを食らった。

打線はＤｅＮＡ先発・東の前に二回以降は無得点だったが、３点を追う五回に先頭・キャベッジが中越え三塁打で好機をつくり、続く泉口の左前適時打で１点を返す。さらに４番・岡本が右翼ポール際へ１５号２ランを放ち同点に追いついた。

だが、同点の七回に岸田が左前打で出塁も、続くオコエがバントをファウル。２球目にエンドランを仕掛けるも空振りで、一走の代走・佐々木が二盗失敗となって好機を広げることができずに無得点に終わった。

そして直後に七回無死一、二塁から山本が右前打を放つと、右翼・オコエが二塁への悪送球。その間に三走・筒香が生還して決勝点を献上。攻守でミスが響いて、負けられない一戦を落とす結果となった。