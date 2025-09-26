映画『ニジガク』予告映像が解禁 12人登壇の舞台あいさつ開催＆週替わりバージョン映像上映決定
映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第２章』（11月7日公開）の本予告映像が解禁された。スクールアイドルGPX(グランプリ)を通して、それぞれの悩みや想い抱えるメンバーたちのシーンが公開され、舞台となる京都、大阪、神戸の三都市が描かれたシーンも追加で登場。劇中で披露されるパフォーマンスの新規カットも公開となった。
【動画】愛さんのパフォーマンス！公開された映画『ニジガク』予告映像
あわせて公開初週11月9日に豪華12人登壇の公開記念舞台あいさつの実施が決定。この模様は全国の映画館のライブビューイングで中継される。
さらに、入場者プレゼント全4弾の配布と、本編上映前の振り返り映像と上映後のエンディング映像の週替わりバージョン上映が決定。映像は全7種で、1週目・8週目以降は通常版（１種）を上映、２〜７週目までは各週、週替わりバージョン（全６種）で上映される。また、公開2週目の11月14日より応援上映を実施する。
そして、10月11日にはバンダイチャンネル特番放送、10月26日にはTOKYO MX、BS11で地上波初となる『NEXT SKY』＆映画『完結編 第1章』ノーカット放送も決定した。
■舞台あいさつの概要
【日時】 11月9日（日）
１：11:00の回 上映後舞台挨拶（上映75分＋舞台挨拶50分 予定）
２：14:10の回 上映後舞台挨拶（応援上映75分＋舞台挨拶50分 予定）
【会場】 丸の内ピカデリー
【登壇者】 矢野妃菜喜、大西亜玖璃、相良茉優、前田佳織里、久保田未夢、村上奈津実、鬼頭明里、指出毬亜、田中ちえ美、小泉萌香、内田 秀、法元明菜（予定・敬称略）
【チケット料金】 全席指定料金4,000円（税込）均一 ※別途各種手数料あり
【チケット販売】 「チケットぴあ」にて販売
・チケットぴあ先行（抽選）※別途各種手数料あり
エントリー期間：9月26日（金）22：00〜10月16日（木）11：00
当落確認：10月16日（木）18：00以降予定
【動画】愛さんのパフォーマンス！公開された映画『ニジガク』予告映像
あわせて公開初週11月9日に豪華12人登壇の公開記念舞台あいさつの実施が決定。この模様は全国の映画館のライブビューイングで中継される。
そして、10月11日にはバンダイチャンネル特番放送、10月26日にはTOKYO MX、BS11で地上波初となる『NEXT SKY』＆映画『完結編 第1章』ノーカット放送も決定した。
■舞台あいさつの概要
【日時】 11月9日（日）
１：11:00の回 上映後舞台挨拶（上映75分＋舞台挨拶50分 予定）
２：14:10の回 上映後舞台挨拶（応援上映75分＋舞台挨拶50分 予定）
【会場】 丸の内ピカデリー
【登壇者】 矢野妃菜喜、大西亜玖璃、相良茉優、前田佳織里、久保田未夢、村上奈津実、鬼頭明里、指出毬亜、田中ちえ美、小泉萌香、内田 秀、法元明菜（予定・敬称略）
【チケット料金】 全席指定料金4,000円（税込）均一 ※別途各種手数料あり
【チケット販売】 「チケットぴあ」にて販売
・チケットぴあ先行（抽選）※別途各種手数料あり
エントリー期間：9月26日（金）22：00〜10月16日（木）11：00
当落確認：10月16日（木）18：00以降予定