自民党総裁選（１０月４日投開票）の地方演説会が２６日、名古屋市内で開かれた。

候補者５人は地方の党員・党友票の確保を目指し、地方活性化策を巡ってそれぞれの主張を繰り広げた。

小林鷹之・元経済安全保障相は「産業の拠点を日本各地に作っていく。令和の殖産興業だ」と訴え、情報通信や宇宙などの戦略分野に投資し、都市と地方を同時に発展させるとした。

茂木敏充・前幹事長は「企業も人材も大学も（東京）一極集中を是正する」と強調。ＡＩ（人工知能）や脱炭素、健康などの成長産業に関し、地方への進出を加速させる考えを示した。

林芳正官房長官は、国民の声を聞く「デジタルプラットフォーム」を作ることを掲げ、「青森、和歌山、鹿児島の漁師さんと一遍に会うことができる。聞く力をもっと強める」と訴えた。

高市早苗・前経済安保相は、経営難に陥っている地方の医療機関や福祉施設が多いと指摘。秋の臨時国会で補正予算を成立させて財源を確保し、診療報酬や介護報酬の前倒し改定で支援するとした。

小泉進次郎農相は、初代地方創生相だった石破首相の下で政務官を務めたとアピールし、「地方は農林水産業が暮らしやコミュニティーの礎だ。農林水産業を発展させる」と述べた。