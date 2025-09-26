F1ドライバーのマックス・フェルスタッペンが、今週末に開催されるニュルブルクリンク耐久シリーズで、エミール・フライ・レーシングのフェラーリ 296 GT3を駆ってデビューを果たす。現役F1ドライバーがシーズン中に他のレースに出場するのは異例のことであり、フェルスタッペンの新たな挑戦が注目を集めている。『SPORTbible』が伝えている。



フェルスタッペンは2週間前にポルシェ ケイマン GT4で走行し、GT3レースライセンスを取得。今回のデビュー戦は、全長12.9マイル（約20.8km）に及ぶニュルブルクリンク・ノルドシュライフェで行われる4時間耐久レースである。フェルスタッペンは、この過酷なコースに挑むことが夢だったと語り「最終的にはニュルブルクリンク24時間レースに参加することが夢だ」とコメントしている。





レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコ氏は、このレースがF1グランプリと日程が重複しないため、フェルスタッペンの参戦を許可したという。しかし、今回のGT3への挑戦は、4度のF1ワールドチャンピオンの長期的なF1での将来について、さらなる憶測を呼んでいる。F1の現役トップドライバーが、他のカテゴリーでレースに挑むという姿勢は、純粋なレーシングドライバーとしての情熱を感じさせる。フェルスタッペンの耐久レースへの挑戦が、F1でのパフォーマンスにどのような影響を与えるのか、今後の活躍に期待したい。