【モデルプレス＝2025/09/26】Snow Manが、12月13日・14日に国立競技場にて開催されるK-POP大歌謡祭「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」に出演することが発表された。

◆Snow Man「MUSIC BANK」出演決定


第2弾の追加アーティストとして、U-KNOW（TVXQ！）、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、RIIZE、TWS、NCT WISHの出演が決定。また2025年は、日韓両国の国交が正常化してから60周年となる。この日韓国交正常化60周年を記念するスペシャルゲストとして、Snow Manの出演が決定しました。

今後も続々と豪華アーティストの追加発表が予定されている。。（modelpress編集部）

◆「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」


日時：2025年12月13日（土）、14日（日）両日 開場15：00／開演17：00（予定）

会場：国立競技場 (東京都新宿区霞ヶ丘町１０−１)

出演者：U-KNOW（TVXQ！）、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、NiziU、ENHYPEN、IVE、&TEAM、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT

スペシャルゲスト：Snow Man

