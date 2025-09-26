なぜ娘はパパ活に？「1時間で1万円」の誘惑と、娘の心を揺さぶった“同級生との格差”【作者に聞く】
「もし、自分の娘がパパ活をしていたら？」
「1時間ご飯食べるだけで1万円とか。めっちゃ稼げるよ」。中学時代の旧友がパパ活で稼いでいると知り、安易に足を踏み入れてしまう高校生の千紘。ある日、母親のもとに警察から電話があり、娘がパパ活をしていたことを知る。
自身の経験と現役女子高生への取材を重ねて描いた、漫画家グラハム子さん(@gura_hamuco)の新書『娘がパパ活していました』を紹介する。
郊外に住む千紘(15歳)は、私立の女子高に進学。内部進学の同級生がお金に余裕があり大人っぽくおしゃれな姿を見て、みんなに追いつこうとバイトを始めた。カラコンやまつ毛をあげるだけでぐっと印象が良くなる自身の変化が楽しかった。ある日、中学時代の友人から「バイトって、コスパ悪くない？」「1時間ご飯食べるだけで1万円」「めっちゃ稼げるよ」とパパ活を勧められる。バイト代以上の金額がたった1時間で？と千紘の心は揺れる。
制作のきっかけについてグラハム子さんは、「編集さんからの依頼でした。私としても『女の子や女性の心の成長』は、これからも描き続けたい大きなテーマだったので、ぜひ描きたいと思いました」と語る。
また、編集の松田さんは、9年前にグラハム子さんが初めてコンクールに応募したときの審査委員長だった。「夢叶わずだったが、おもしろいと言ってくださって、それがずっと心の支えだった。そんな経緯もあって、今回お話をいただいたときはすごくうれしかったです」と、経緯を話す。
■「心はキレイで純粋」…少女の無知と、危険な世の中
スマホが不可欠な現代で、SNSのDMで見知らぬ人と簡単につながる経験を親世代はしたことがない。危機感のない子どもたちの言動、行動に親は途方に暮れる。本作は、「もしも娘がパパ活をしていたら、親としてどうあるべきか？」をテーマに制作された。
こだわりについては、「娘サイド、母サイド、一方に偏ることなく描くよう意識した」と話す。「娘も母もそれぞれが今見えている世界を精一杯生きている、というのが伝わるようにしたいと思いました。母目線は、今現在の私です。娘目線は、昔の私を思い出しながら描きました」と、制作の裏側を明かした。
制作にあたり、「パパ活事情」について現役女子高生に取材したという。「派手な子ではなく、ごく普通のかわいい子たちです。その2人は自分ではやっていなかったが、『知人でやっている人がいる』ということで、いろいろとお話を聞かせていただきました。私が高校生のころも援助交際は存在したが、都会にいるごく一部の遠い存在という印象でした。でも今回取材をして、パパ活は援交に比べてずっと身近な存在だと感じました」と、スマホやSNSの存在がパパ活を身近なものにしていると語る。
「ご飯を食べるだけなら」という気軽な気持ちで、パパ活を始めてしまう千紘。しかし、グラハム子さんは、「世の中そんな甘くはありません。ほとんど、むしろほぼすべてと言っていいほど、パパ活男性はそれ以上のことを求めています。ご飯は“最初の入り口”なだけです」と警鐘を鳴らす。
「ただ、無知ながらも、『なんか嫌だな』『なんか怖いな』という違和感を覚えることはあったんです。若い子はその違和感を無視しないでほしいと思います。『なんか』の部分はまだわからなくても、嫌だったり怖かったりしたら、まず距離を置いてほしいです。とくに性に関しては、嫌なことや怖いことを乗り越えることが成長ではありませんから」と、若い世代へメッセージを送った。
取材協力：グラハム子(@gura_hamuco)
