１３日、北京動物園に設置された観覧席で自撮りを楽しむ行楽客。（北京＝新華社配信）

【新華社北京9月26日】中国北京市の天安門広場で3日に行われた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念の閲兵式で使われた観覧席258脚がこのほど、香山公園や国家植物園（北園）、北京動物園など市内6カ所の公園・施設に再登場した。特別な椅子は市民や観光客の人気を集め、記念撮影のスポットになっている。（記者/魏夢佳、楊淑君）

１３日、北京市の玉淵潭公園に設置された観覧席で休憩する行楽客。（北京＝新華社配信）

１３日、北京市の香山公園に設置された観覧席で自撮りを楽しむ行楽客。（北京＝新華社配信）

１３日、北京市の陶然亭公園に設置された観覧席で休憩し湖の景色を楽しむ行楽客。（北京＝新華社配信）