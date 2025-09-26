Image: Hiroaki Doi

ギズモード・ジャパンでグラフィックワークやTシャツデザインを手掛ける、アーティスト／アートディレクターの土井宏明氏（ポジトロン）。

昨年に開催された個展｢OFF WORLD｣ が盛況を博したことは記憶に新しいですが、新たな個展「フィリップ・K・ディック展」、およびスピンオフ企画「FUTURE PRIMITIVE POPUP展」が、この秋に同時開催されます。

土井宏明 二拠点同時作品展「本展＋スピンオフ展」本展として 「フィリップ・K・ディック展」＠麻布台ヒルズ 大垣書店ギャラリー、スピンオフ企画として 「FUTURE PRIMITIVE POPUP展」＠東京ミッドタウン日比谷 イエローコーナー を開催いたします。#positron_hiroakidoi #hiroakidoifuture pic.twitter.com/HeAgzr9iIF - 土井宏明_ポジトロン (@p_doi) September 12, 2025

フィリップ・K・ディック展

Image: Hiroaki Doi

土井氏のグラフィックデザインの中でもアイコニックなもののひとつが、フィリップ・K・ディック著『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』をはじめとする書籍の装幀。

わたし自身、真っ黒い表紙にイエローのラインで描かれた羊のビジュアルを書店で見たとき、すでに知っている物語であるにもかかわらず、あらためて文庫本を手に取ったことを覚えています。

その後、『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』をはじめとする装丁デザインは、Tシャツをはじめとするグッズとしても展開。私の周りでは、けっこうな数の人がこのビジュアルのシャツに袖を通していました。

本展示会は、フィリップ・K・ディックの世界観をアート、グッズという形で体験できる場になっています。SF文学作品で描かれる世界は非日常の未来ですが、グッズという形で日常におくことで作品のメッセージや思索に考えを巡らせる機会も増えるでしょう。

なお、販売されるグッズの中には会場限定のもの、先行発売のものもあり。

フィリップ・K・ディック展｜開催概要 期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金） 開催時間：11：00〜20：00（最終日は16：00終了） 入場料：無料 会場：大垣書店 麻布台ヒルズ店（東京都港区麻布台1丁目3-1 ヒルズ タワープラザ 4F） 主催：早川書房／HAYAKAWA FACTORY 運営：大垣書店

FUTURE PRIMITIVE展

Image: Hiroaki Doi

「フィリップ・K・ディック展」と同時期に開催される、スピンオフ企画展がこちら。

本展では、装丁デザインを完成させるまでに制作された初期の草案を再構成した展示や、本展示のために特別に制作されたインテリア・アート作品が並びます。書籍の枠を飛び出し、多くの人に作品の世界観を届けたデザインが生まれた過程をたどれる、希少な機会となっています。

展示作品の制作にあたっては、アーティスト向けにさまざまな印刷技法を提供するFLATLABO（フラットラボ）のプリンティングディレクター・坂口隆介氏も参加。ホログラムや蛍光顔料といった素材のフィジカルな特性を活かした展示からは、データとは異なるプリミティブ（原生的）な「人間のタッチ」を感じ取れるはず。

アート作品は購入することも可能（受注生産）で、ほかにもTシャツやZINEなどのグッズも販売されます。

FUTURE PRIMITIVE展｜開催概要 期間：2025年10月1日（水）〜10月31日（金） 開催時間：11：00〜20：00 入場料：無料 会場：イエローコーナー日比谷（東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷3F） 主催:YELLOWKORNER 制作:FLATLABO

ディック作品によく見られる「本物と偽物の違いはどこにあるのか？」という問いかけは、さまざまな情報が身の回りにあふれ、それらの真偽を確かめるのも難しくなった現代にあらためて確認したくなるテーマ。自分の目や手で確かめられるアートという形でディックの世界観に触れることで、このテーマに対する自分の中のスタンスを確認するのもよいかもしれませんね。

イベントは10月いっぱい開催されています。機会を見てぜひご覧ください。