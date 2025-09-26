タレント神田うの（50）が、26日放送のフジテレビ系「ウワサのお客様」（金曜後7・00）に出演し、所有する豪華指輪の衝撃鑑定結果に驚く場面があった。

ブランドもの大好きな神田は、番組の企画で、所有するブランドバッグや貴金属類を質店に持ち込み、鑑定を受けた。バッグは12点で合計1003万円。使用感などから、購入時より金額が下がった。

続いて持ち込んだのは、ジュエリー類だった。中でも期待を寄せたのが、1カラットという大粒ダイヤの指輪だという。100万円で購入したといい、「曇っちゃっているけど、磨くと凄くきれいだから」「でもダイヤはきれいでしょう？」とアピールした。

自身もジュエリーをプロデュースした経験からか、「私、にせものを見たい。にせもの見たことないもん」などと、自信を見せる神田。鑑定士はブラックライトなどを当て、品を見極めた。ところが、何度も照明を当てながら「ん〜？」と納得いかない様子。そこで、石の熱伝導率を測る機器を持ち出した。

ダイヤモンドであれば音が鳴り、反応するところが、音はなし。鑑定士から「これ、反応しないです」と告げられた神田は、「え〜っ！」と驚きの声を上げた。

さらに「じゃあ、何なんですか？これ」と迫る神田に、鑑定士は「恐らく、よくダイヤに近いものとしてはめられる、ジルコニア。キュービックジルコニア」と返した。

スタジオにも驚きの声が響きわたり、「サンドウィッチマン」富澤たけしが「（にせものを）見られた！」と、神田の前言をいじるようにコメント。「麒麟」川島明も「夢かなうんですよ」と続いていた。

さらに鑑定士は「ダイヤじゃないというのと、シルバーというのを考えると…」と電卓をはじいて示した鑑定額は、まさかの100円。神田は「ひゃくえ〜ん？マジで！？」「凄いショック」と目を見開いていた。

神田はリベンジとばかり、母からもらったという金貨3枚を査定に出した。こちらは純金で、合計75万3000円の鑑定。「もう金しか信用できないな。ジュエリー、信用できない」と悔しそうに話していた。